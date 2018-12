Personalsuche: „Wertschätzung vor Geld“

Welche Jobs sind am schwierigsten zu besetzen?

Im September und Oktober habe ich Abwäscher gesucht – sauberes Geschirr oder die Frage, wer die Toiletten in Ordnung hält, sind essenziell in einem Hotel. In der Küche habe ich nun zwei junge Afghanen als Lehrlinge im 1. und 2. Jahr – und es klappt sehr gut.