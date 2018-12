Teilzeit-U-Bahn-Fahrer in Wien dringend gesucht!

Am 1. Februar startet die Ausbildung. Technik, Fahrpraxis und der Umgang mit Kunden stehen im Vordergrund. Unter wienerlinien.at können sich alle bewerben, die mindestens 21 Jahre alt sind, gute Ausdrucksfähigkeit, Freude an Technik und Engagement mitbringen. Nach der Ausbildung lenken die Teilzeit-Fahrer mindestens zwölf Stunden an drei Wochentagen das U-Bahn-Steuer durch die Hauptstadt.