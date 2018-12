Weltmeister für Bayern? „Warten wir mal ab“

Der FC Bayern erwägt den Kauf des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez von Atletico Madrid. „Ich kann weder dementieren noch bestätigen. Wir sind in der Überlegungsphase. Jetzt warten wir mal ab, ob wir am Ende des Tages im Januar was machen“, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:0 gegen RB Leipzig am Mittwoch.