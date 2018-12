John Legend garantiert legendäre Weihnachten

Er bringt Soul und Swing unter den Christbaum. „Have Yourself A Merry Little Christmas“ , „White Christmas“, „Please Come Home For Christmas“ u. v. m. bekommen dank seinem elegant-leichten Old-School-Sound, und vor allem durch seine unvergleichliche Stimme das Gewisse etwas. „A Legendary Christmas“ hat er sein Weihnachtsalbum getauft - ein ambitionierter Titel. Aber einer, der halten könnte, was er verspricht. Denn Legends legendäre Christmas-Sounds werden wohl die Jahre überdauern.