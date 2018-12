Identitätsdieb kauft mit fremden Kreditkarten ein

Der Mann legte im August mit seinen kriminellen Aktivitäten los. Wie er bisher an die Identitäten seiner Opfer aus ganz Österreich gelangt ist, haben die Ermittler des Landeskriminalamtes noch nicht restlos geklärt. Sie vermuten aber, dass er über Phishing-Mails an die höchst sensiblen Daten gelangt ist. Der Betrüger bekam so nicht nur Namen und Adressen, sondern auch Sicherheitsfragen.