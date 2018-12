Steirerin (86) schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Der Anprall war so heftig, dass die ganze Vorderseite des Autos eingedrückt wurde; der Wagen wurde in den Straßengraben geschleudert. Die 87-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie war zunächst im Auto eingeklemmt, weshalb sie von den Feuerwehren Breitenau am Hochlantsch und Mixnitz sowie der Betriebsfeuerwehr Veitsch/Radex geborgen werden musste. Nach der Stabilisierung durch den Notarzt wurde das Opfer Notarzthubschrauber des ÖAMTC ins UKH Graz geflogen.