Polizei jagte Nürnberg-Messerstecher im Kettenhemd

Im November 2015 saß G. zum letzten Mal in Haft. Im März 2018 wurde er wegen eines Drogendelikts zu einer Geldstrafe verurteilt, stand unter Führungsaufsicht durch einen Bewährungshelfer. Der 38-Jährige ist den Angaben der Behörden zufolge in Berlin gemeldet, lebte aber seit Längerem in Nürnberg - ohne festen Wohnsitz auf der Straße. Geboren wurde G. in Thüringen.