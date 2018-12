Fall Dornauer: Ein Fehler, aber kein Weltuntergang

Ja, es war ein Fehler. Zu sagen, dass man sich - welche Frau auch immer - nicht in der Horizontalen vorstellen möchte. Vor allem in Zeiten von #metoo. Der designierte Tiroler SP-Obmann Georg Dornauer wäre an und für sich ja ein kluger Mann. Nicht nur wegen seines Doktortitels. Doch ab und zu gehen mit ihm die Pferde durch. Und dann passieren eben Dinge, wie sie an jenem späten Donnerstagabend im Landtag passiert sind. Aber wer den „Schorschi“ besser kennt, der weiß: Um einen lockeren Spruch ist der Sellrainer Bürgermeister nie verlegen. Und an Selbstbewusstsein mangelt es ihm auch nicht - ganz im Gegenteil. Was am Stammtisch gut ankommt. Aber im Landtag? Wobei man der Bevölkerung hier auch einmal reinen Wein einschenken muss. „Der Landtag ist ein Querschnitt der Bevölkerung“, pflegte der legendäre frühere LHStv. Ferdinand Eberle immer zu sagen. Was heißen soll: Da sind alle Schichten vertreten. Zu glauben, dass es im Landtag vornehm wie in einem Mädchenpensionat zugeht, ist ein Irrglaube. Zu behuapten, das wäre eines Landtages nicht würdig, ist lächerlich. Zumal sich bei Dornauers Rede fast alle Anwesenden vor lachen gebogen haben.