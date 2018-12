Buben spendeten Haare für krebskranke Kinder

Am Freitag war es dann so weit. Friseurmeister Markus Assel hat sich persönlich der Haarpracht der beiden Buben angenommen, ihnen Zöpfe geflochten und die dann abgeschnitten. „Man muss sie mit Kabelbinder versehen und dann per Post an den Verein ,Haarspender’ nach Wien schicken“, erklärt die stolze Mama. Auch Papa Stefan Konrad ist dabei. Er will aber so wie die Mutti nicht aufs Foto, denn er steht oft genug im Rampenlicht mit der Gruppe „Meilenstein“.