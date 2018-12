Großeinsatz in Hamburg um „Stiwoll-Doppelmörder“

Dieser Polizei-Großeinsatz in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs (siehe auch Video oben) hat am Samstagabend für Aufregung und Verwirrung gesorgt: In einem Hotel habe sich offenbar einer von Österreichs meistgesuchten Verbrechern verschanzt, es könnte sich um den mutmaßlichen Stiwoll-Doppelmörder Friedrich F. handeln, hieß es in deutschen Medienberichten. Doch kurz nach 19 Uhr gab es dann aber Entwarnung: Es handle sich bei dem Mann um einen „normalen Hotelgast“, der F. allerdings sehr ähnlich sehe, meldete die Polizei. Ein Busfahrer aus Österreich wollte den gesuchten Verbrecher zuvor in einem Taxi auf St. Pauli gesehen haben ...