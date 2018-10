Amoklauf in Stiwoll: Es geht wieder bergauf im Ort

Nichts ist mehr so, wie es war

Und doch ist hier nichts mehr so, wie es einmal war. Stiwoll, ein Jahr danach. Ein Jahr nachdem Friedrich Felzmann, ein ortsbekannter Querulant, in den Vormittagsstunden des 29. Oktober 2017 zwei Menschen erschoss: Adelheid Hausegger, 55, und Gerhard Enzi, 64 Jahre. Es war das tödliche Ende eines jahrelangen Nachbarschaftsstreits um einen Weg auf Felzmanns Grundstück. Nach der Bluttat, bei der auch eine 68-Jährige schwer verletzt wurde, flüchtete der bewaffnete Doppelmörder. Seine Spur verliert sich in den dichten Wäldern rund um Stiwoll.