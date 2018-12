Brand bei Weihnachtsfeier eines Schießclubs

An die 30 Gäste waren bei der Weihnachtsfeier des Schießclubs in Klagenfurt-Ebenthal anwesend. Gegen 16.40 Uhr begann aus noch unbekannter Ursache ein Kellerfenster zu brennen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. „Die Leute haben aber schnell reagiert. Alle Gäste wurden evakuiert. Durch die starke Rauchentwicklung hat es am Anfang etwas wild ausgeschaut. Deshalb haben wir die Wachen St. Peter und St. Ruprecht hinzugezogen. Die Drehleiter von Viktring stand ebenfalls in Bereitschaft“, berichtete Einsatzleiter Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. „Wir waren mit 16 Mann vor Ort. Letztendlich hat aber nur ein Kellerfenster gebrannt. Der verschmorte Schaumstoff hat die starke Rauchentwicklung verursacht“, so Ratheiser. Gegen 17.30 Uhr konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.