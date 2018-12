Betrüger gab sich als Software-Spezialist aus

„Via Telefon erklärte der Betrüger dem Pensionisten, dass er ein Fernwartungsprogramm installieren muss, damit er so zum Rechner Zugriff hat, diesen steuern und so wieder alles in Ordnung bringen kann“, erzählt ein Polizist. Der Obervellacher befolgte die Anweisungen des angeblichen Software-Spzialisten sofort.