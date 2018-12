Applaus von Passanten für Straßburger Polizisten

An den Absperrungen, die die Sicherheitskräfte rund um die Einsatzzone errichtet hatten, versammelten sich zahlreiche Menschen, die immer wieder den am Einsatz beteiligten Polizisten applaudierten. „Ich bin froh, dass er (Chekatt, Anm.) erschossen wurde“, wird eine 56-Jährige zitiert. „Ich fühlte mich nicht mehr in Sicherheit.“ Immer wieder habe sie sich gefragt, ob sie dem Angreifer auf der Straße begegnen werde, so die Frau.