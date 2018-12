Teile gestohlen: Skandal um Flörschs Horror-Unfall

Rückkehr im Frühjahr

Die Teenagerin war Mitte November beim Weltfinale der Formel 3 auf dem gefährlich engen Stadtkurs in Macao schwer verunglückt und hatte sich bei dem Unfall den siebenten Halswirbel gebrochen. Sie musste anschließend elf Stunden operiert werden. „Im Frühjahr will ich wieder in mein Rennauto steigen“, so Flörsch kämpferisch.