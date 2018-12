Schlossbesitzer (54) löscht halbe Familie aus!

Der Familienbesitz umfasst u.a. das Schloss Carlsberg mit dem Ulrichsberg in Kärtnen, das Schloss Ebenthal bei Klagenfurt, wo bis heute das Familienoberhaupt wohnt, und u.a. das Palais Saurau (Bild oben) in Graz. Durch Heiraten und Adoptionen kamen im 20. Jahrhundert neue Besitzungen in die Familie, darunter auch das Schloss Bockfließ in Niederösterreich, wo nun die Bluttat geschah.