Patient (50) falsches Medikament injiziert - tot

Falsches Medikament aufgezogen

Zu der Verwechslung kam es laut Franz Hütter von der Staatsanwaltschaft Krems am 29. November in einer Ordination im Bezirk Horn. Eine Mitarbeiterin des Arztes soll ein falsches Medikament aufgezogen haben, was der Mediziner in der Folge nicht bemerkte. Der Patient soll innerhalb kürzester Zeit schwerste gesundheitliche Probleme bekommen haben.