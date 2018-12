Inbegriff der Rock-Legende: Keith Richards wird 75

Jazzgeschult

Geboren in Dartford östlich von London, verbrachte er als Kind Stunden in der Stadtbücherei und besuchte mit Mick Jagger dieselbe Schule. Seine Mutter liebte Musik, vor allem Jazz von Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Louis Armstrong: „Sie war eine Zauberin des Radiofrequenz-Knopfes - wenn es irgendetwas gab, was es wert wäre zu hören, fand sie es“, erinnerte er sich in dem Dokumentarfilm „Keith Richards: Under The Influence“. Muddy Waters beeinflusste ihn und Jagger so stark, dass sie ihre Band nach dem Song „Rollin‘ Stone“ benannten.