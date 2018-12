Ein Stall für Esel und Pferde in Not

„Gerade im Winter brauchen unsere alten und kranken Schützlinge spezielles Futter zum Überleben. Außerdem bekommen wir ständig neue Hilferufe“, so Steffi Gruarin, Obfrau der „Tierhilfe Horsearound“. „Damit wir weitere Tiere aufnehmen können, benötigen wir aber ein zusätzliches Stallgebäude.“ Genau das möchte die Firma Ewalia mit Sitz in der Oststeiermark jetzt zusammen mit ihren Fans im Internet finanzieren. Dazu einfach auf www.facebook.com/ewalia. naturpur unter dem Posting zu „Horsearound“ spenden und dadurch um Preise im Gesamtwert von über 2000 Euro mitspielen. Gleichzeitig geht auf Instagram für jedes gepostete Foto mit dem Hashtag #ewaliavonherzen ein Euro an den Gnadenhof.