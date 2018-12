„Left Alive“: Neuer Trailer zum Survival-Shooter

Publisher Square Enix hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem - laut Eigendefinition - Survival-Action-Shooter „Left Alive“ veröffentlicht. Der aus den Federn von Toshifumi Nabeshima (Direktor „Armored Core“-Serie), Yoji Shinkawa (Charakter-Design „Metal Gear“-Serie) und Takayuki Yanase (Mech-Designer „Ghost in the Shell: Arise“, „Xenoblade Chronicles X“) stammende Titel soll am 5. März 2019 für PC (via Steam) und PS4 erscheinen.