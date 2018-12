Flüchtling bedrohte den Betreuer mit dem Umbringen

Er müsste sich, will er in der Grundversorgung bleiben, beim Bundesministerium für Fremdenwesen und Asyl in Wien melden. Dann würde ihm ein neues Heim zugewiesen. Laut Auskunft im Ministerium, tauchen Asylwerber öfter unter und schlagen sich mit Kleinkriminalität durch. Um die 50 sind es, die pro Jahr in Salzburg plötzlich weg sind. Ohne ordentliche Dokumente können sie das Land nicht verlassen. Durch die verschärften Fremdengesetze sollen solche Fälle aber in Zukunft verhindert werden.