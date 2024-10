Salzburg bezwingt HCB Südtirol im ICE-Schlager

Janos Hari traf in Klagenfurt schon in der 10. Minute entscheidend für Fehervar. Die durch einige Verletzte geschwächten Rotjacken, bei denen der 17-jährige Stürmer David Waschnig zu seinem Debüt im ersten Team kam, konnten den Rückstand trotz großer Bemühungen nicht mehr ausgleichen und blieben damit auch im zweiten Saisonspiel gegen die Ungarn ohne Tor und Punkt. Fehervar hat in elf Spielen damit weiter nur 16 Gegentore einstecken müssen. Der KAC hat in den vergangenen sechs Runden nur vier Punkte geholt.