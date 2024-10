Nächstes Kapitel im Bozen-Krimi für die Eisbullen

Die ersten zehn Spieltage bestätigen: In der Eishockeyliga führt der Weg zum Titel 2024/25 fix über Bozen! Die Südtiroler halten bereits bei neun Siegen, liegen nach dem klaren 7:2-Erfolg bei KAC am Mittwoch fünf Punkte vor Graz, sechs vor Fehervar und sieben vor Meister Salzburg. Der heute in der Eiswelle gegen den Tabellenführer das nächste Kapitel im Bozen-Krimi aufschlägt. „Im Moment kann man in der Liga gegen kein besseres Team spielen. Uns erwartet dort wie immer ein heißes, emotionales Duell“, betont Verteidiger Paul Stapelfeldt, der mit den Bulls (Center Rowe fällt weiter aus) bereits Donnerstag in den Bus nach Südtirol kraxelte. Wo man im Frühjahr Halmo, Gazley und Co. im Halbfinale mit dem Overtime-3:2 in Spiel sieben aus dem Weg geräumt hatte.