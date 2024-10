Berger: „Der Wiederaufstieg ist das große Ziel“

Seit Jänner 2020 lebt er im Ländle. „Ich fühle mich sehr wohl, es ist nicht so viel Unterschied zu Salzburg“, schätzt er die ländliche Gegend. Der 22-Jährige hofft heuer noch auf mehr Spiele, will in der Liga angreifen: „Wieder in die Bundesliga aufzusteigen, wäre das große Ziel!“ Dort lief er vergangene Saison schon 21-mal auf.