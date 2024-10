Zugstrecke am Deutschen Eck neun Tage gesperrt

Busse zwischen Kufstein und Salzburg

Alle Züge zwischen München und Wien werden in diesem Zeitraum über Passau samt dortigem Halt umgeleitet. Salzburg wird von diesen Zügen nicht angefahren. Züge zwischen Wien und Zürich werden über Bischofshofen umgeleitet. Es kommt zu zusätzlichen Halten in Bischofshofen und Schwarzach-St. Veit, der Halt in Kufstein hingegen entfällt. Die Reisezeiten verlängern sich dadurch um bis zu zwei Stunden. Reisende von und nach Kufstein können zwischen Salzburg und Kufstein auf einen Bus umsteigen.