„Durchseucht Gesellschaft wie Krebsgeschwür“

Spionagetätigkeiten werden in der Regel hingegen nicht erkannt, sie sollen unauffällig passieren und die Möglichkeit für Erpressung bieten. „Da sind staatliche Akteure am Werk mit sehr viel Geld, mit einer wirklichen Armanda an Expertinnen und Experten, die im Hintergrund sitzen und diese Systeme bedienen. Das heißt, das fällt nicht so schnell auf und wenn es auffällt, dann durchseucht das wie ein Krebsgeschwür die gesamte Gesellschaft, die gesamten Unternehmen bis hin in die Staatsspitze. Das ist das Problem.“