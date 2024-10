Ohne Modernisierung ist Murtalbahn am Abstellgleis

Schüler strömen herbei, vereinzelt schieben Urlauber ihre Räder in den Zug, Pendler steigen auf die Schmalspurbahn zwischen Tamsweg und Unzmarkt in der Steiermark um. Ein tägliches Bild entlang der Murtalbahn. Die Strecke ist im Lungau ein wichtiges Angebot in der ohnehin nicht gerade üppigen Verkehrsinfrastruktur. „Schüler bis zur Matura hinauf nutzen sie“, ist auch Klaus Heitzmann, Direktor im Gymnasium Tamsweg, ein klarer Befürworter.