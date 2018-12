„Sehe immer Michelles aufgerissene Augen!“

Das Telefon steht nicht still, alle wollen wissen, ob es stimmt, dass Michelle tot ist. „Ich mag schon gar nicht mehr abheben“, sagt Mama Ramona F. (52). Sie fand gemeinsam mit Tochter Nadine (18) das tote Kind: „Ich war so froh, dass die Beziehung vorbei war. Und dann kam sie nach einer Spitals-Kontrolle wegen einer Beinverletzung am Donnerstag mit ihm heim. Sie sagte nur: ,Mama, es ist mein Leben, wir haben uns ausgesprochen.‘ Was soll man denn da machen, ich kann ihr den Freund ja nicht verbieten.“