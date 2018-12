Schwester: „Wer des getan hod, griegt‘s zruck“

Von einer Minute auf die andere hat sie ihre Schwester verloren: Nadine F. (18) betrauert am Montag öffentlich den Tod der 16 Jahre alten Michelle. „Wer des dir angetan hod, griegt‘s zruck“, schreibt sie unter anderem auf Facebook. Die Oberösterreicherin war am Sonntagabend in ihrem Kinderzimmer in Steyr ermordet worden. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr 17-jähriger Freund Saber Akhondzada. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren, laut Informationen der „Krone“ wird er in Wien vermutet.