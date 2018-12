Nur Geldstrafe statt Haft für Todeslenker

Ein 57-jähriger Tiroler, der wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls am 20. Juni 2017 in Piesendorf (Pinzgau) bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu einem Jahr teilbedingter Haft verurteilt worden war, hat heute, Montag, von einem Berufungssenat des Oberlandesgerichtes Linz ein milderes Urteil erhalten. Der Angeklagte wurde zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.