Johannesson nominiert 28-Mann-Großkader für WM

Zwischen Weihnachten und Sylvester absolviert man mit den in Österreich tätigen Spielern und jenen Legionären, die keine Meisterschaft mehr zu bestreiten haben, einen Kurz-Lehrgang in der Südstadt. Zur finalen Vorbereitung ab 2. Jänner in Innsbruck wird Johannesson 18 Mann einberufen. Im Rahmen des Continental Cups trifft man in Tirols Landeshauptstadt am 4. Jänner 2018 auf Bahrain und am 6. Jänner auf Griechenland.