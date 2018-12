Aggression in Ambulanzen: Nun gibt‘s klare Regeln

Was geht - und was geht nicht

Es sind rund 20 Anweisungen, die unmissverständlich klarmachen, „was geht und was nicht“, wie Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) am Montag in Graz erklärte. So liest man nun in den Besucherzonen der Spitäler auf Plakaten oder Kommunikationskarten unter anderem: „Bringen sie Ihre E-card mit“, „Halten Sie Ihre Termine ein“, „Wer zuerst Hilfe braucht, bekommt zuerst Hilfe“, „Nur eine Begleitperson pro Patient“, „Frauen und Männer sind gleichwertig: Es gibt keinen Anspruch, nur von einer Frau oder einem Mann behandelt und beraten zu werden“, „Kein Alkohol“, „Keine geruchsintensiven Speisen mitbringen“, „Kein Fotografieren“. Die Verhaltensregeln liegen in A4-großen Informationskarten in mehr als 20 Sprachen auf.