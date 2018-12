25-Milliarden-Angebot: FIFA entscheidet im März

Nach einer November-Telefonkonferenz ist die von FIFA-Präsident Gianni Infantino einberufene Task Force für eine neue Club-WM und eine globale Nations League erstmals in Paris zusammengekommen. Das Gremium mit FIFA-Vizegeneralsekretär Zvonimir Boban sowie Vertretern der sechs Konföderationen will in den nächsten drei Monaten Machbarkeit und Rahmenbedingungen für die neuen Wettbewerbe prüfen.