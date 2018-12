Buskontrollen in Graz: Teils schwere Mängel!

Beginnend mit Samstagfrüh wurden bis Sonntagabend insgesamt 50 Busse im Stadtgebiet von Graz kontrolliert. Bei zwölf Bussen wurde eine genauere Kontrolle in der Prüfhalle der Steiermärkischen Landesregierung durchgeführt. Bei neun Bussen bestand Gefahr in Verzug, sodass die Sicherheit der Reisenden nicht gewährleistet war, die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein wurden abgenommen. Bei den durchgeführten Kontrollen erfolgten zehn Anzeigen nach den Lenk- und Ruhezeiten sowie 51 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz aufgrund technischer Mängel. Darüber hinaus wurden Sicherheitsleistungen in der Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben.