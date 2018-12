Brücken-Baulos für Schnellstraße S7 vergeben

Kosten: knapp 700 Millionen Euro

Die 28 Kilometer lange Schnellstraße S7 wird nach ihrer geplanten Fertigstellung 2023 von der A2 in der Oststeiermark bis nach Heiligenkreuz im Burgenland führen. Die Kosten für die gesamte Schnellstraße belaufen sich auf knapp 700 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Sonntag in einer Aussendung mitteilte. Rund eineinhalb Jahrzehnte lang war die Fürstenfelder Schnellstraße in Planung. Der Baustart war ursprünglich für 2007 vorgesehen, doch Einsprüche bei der Umweltverträglichkeitsprüfung und beim Wasserrecht haben die Arbeiten verzögert.