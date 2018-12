Frauenleiche Stunden nach Wohnungsbrand entdeckt

Ein Todesopfer forderte ein Brand in Zirl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) in der Nacht auf Samstag. Beim Opfer handelt es sich um eine 84-jährige Frau. Besonders tragisch: Die Tote wurde erst Stunden nach dem Brand, der von selbst wieder ausging und somit ohne Feuerwehreinsatz blieb, gefunden. Laut Polizeiauskunft war die Pensionistin auf der Flucht vor dem Feuer gestürzt und verstorben.