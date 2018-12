Nacktes Paar auf Pyramide sorgt für Empörung

In der Nacht auf Weltwunder geklettert

Auch ein Video (siehe oben) verbreitete sich viral. Darauf ist zu sehen, wie das dänische Paar die Pyramide am Rande der Metropole Kairo in Nordafrika mitten in der Nacht hinaufklettert. In sozialen Medien in dem muslimisch-konservativen Land gab es eine Reihe empörter Kommentare. „Es gab einen Skandal auf der Pyramide“, twitterte ein aufgebrachter Nutzer beispielsweise.