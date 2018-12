Was sich 2019 für die Bahnfahrer ändert

Von der europaweiten Fahrplanumstellung, die am Sonntag über die Bühne geht, sind auch die 300 Fernverkehrszüge betroffen. Wie ÖBB-Chef Andreas Matthä am Freitag bekannt gab, wird der Fahrbahnwechsel neue Verbindungen nach Deutschland, in die Slowakei sowie von Wien in den Westen bringen (siehe Grafik unten).