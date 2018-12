Neue Brücke am Pass Lueg in Betrieb genommen

Neun Tage nach dem spektakulären Einhub des neuen Brückentragwerks am Pass Lueg konnte heute am frühen Morgen der erste planmäßige Zug über die neue Brücke der ÖBB fahren. Die Arbeiten zur Erneuerung des Tragwerks für das zweite Gleis in diesem Bereich der Tauernstrecke sind bereits angelaufen.