Gelbwesten-Protest: Fünf Erstliga-Spiele abgesagt!

Vor dem Hintergrund erwarteter Demonstrationen der „Gelbwesten“ ist die Hälfte aller am Wochenende angesetzten Erstliga-Fußballspiele in Frankreich abgesagt worden. Das teilte die Französische Fußball-Liga (LFP) am Donnerstag mit. Als fünfte Partie wurde das für Samstagabend geplante Duell zwischen Angers und Girondins Bordeaux verschoben.