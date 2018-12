Polizei warnt vor dreisten Inkassobetrügern

Laut Angaben der Polizei wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle bekannt, in denen „Inkassobüros“ per E-Mail Zahlungsaufforderungen an den Empfänger stellen. In den Schreiben wird darauf hingewiesen, dass ein Abo nicht bezahlt worden sei und deshalb eine gerichtliche Pfändung erwirkt wurde.