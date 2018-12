Aktrice Angelika Spiehs hat ein Herz für Tiere

Bei der Präsentation ihrer Biografie „Angelika- ein Sonntagskind auf und abseits der Leinwand“ versprach die Autorin, den Reinerlös des Buchverkaufs an den Verein „Vier Pfoten“ zu spenden. Schon bei der Präsentation am 20. Oktober in Klagenfurt konnte eine stattliche Spendensumme lukriert werden, die von der Lisa Film als Verlagsgesellschaft schon einmal auf 1000 Euro aufgestockt wurde.