„Hamilton wäre mit Ferrari Weltmeister geworden“

„Lewis Hamilton hat den Unterschied gemacht, das war für mich die beste Saison des Engländers“, so der 71-Jährige, der von 1991 bis 2014 Ferrari-Boss war, gegenüber RAI. Er ist überzeugt: „Auch er hat Moment der Schwäche und kann in eine Krise schlittern, aber in diesem Jahr war er so stark - auch im Ferrari wäre er Weltmeister geworden!“