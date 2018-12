Hund über Grenze nach Österreich abgeschoben?

Auf einem Hof in der Gemeinde Ostermiething in Oberösterreich tauchte kürzlich ein herrenloser Hund auf. Die verständigte Polizei versuchte, den Chip abzulesen, fand aber keinen vor. Da sich kein Halter ausfindig machen ließ, holte ein Mitarbeiter des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in Lochen den Hund ab. Es besteht der Verdacht, dass „Pauli“, wie die Finderin ihn genannt hat, aus Deutschland kommt und bewusst über die Grenze gebracht und hier ausgesetzt wurde.