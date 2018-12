„Sie sehen Rapid-Spieler jetzt mit anderen Augen“

Rapid bewegt auch die Fans in einer Anzahl wie nirgendwo in Österreich. Welche Momente haben Sie da besonders bewegt?

Die erste Taufe in unserem Andachtsraum, weil es das nie zuvor gegeben hatte, in keinem Stadion in Österreich. Das hat mich beeindruckt. Ich denke aber auch oft an den Abschied von einem jungen Fan, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Ein Begräbnis in grün-weiß durch und durch, mit der Rapid-Hymne und Momenten der Besinnung, wo man sich auch die Sinnfrage stellt.