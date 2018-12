Gasexplosion in Wohnhaus: Bewohner schwer verletzt

Zu der Explosion kam es am Mittwochvormittag in einem Gemeindebau in der Döblinger Hauptstraße. Die Rettung war mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle, es gab keine weiteren Verletzten, sagte Sprecherin Corina Had. Der 17-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Brandverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. „Er war zum Zeitpunkt des Unglücks alleine. Trotz seiner schweren Verletzungen lief er nach der Explosion noch auf die Straße“, so Polizeisprecher Daniel Fürst.