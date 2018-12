Verurteilungen wegen Tierquälerei nahmen zu

Seit dem Jahr 2002 werden die Daten im Zuge der „Verfahrensautomation Justiz“ gespeichert - in diesem Zeitraum gab es die meisten Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei, nämlich 1.832, durch die Staatsanwaltschaft Wien, wo Landwirtschaft und Tiertransporte kaum eine Rolle spielen. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelte in 1582 Fällen, jene in Korneuburg in 1151. Insgesamt wurden in Österreich seit dem Jahrt 2002 in 13.201 Fällen von Tierquälerei untersucht, die durchschnittliche Anzahl pro Jahr bleibt dabei relativ kontant.