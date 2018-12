Internationale Razzia gegen italienische Mafia!

Schlag gegen die Mafia! Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer groß angelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation ‘Ndrangheta vorgegangen. Am Mittwoch habe es mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) mit. In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Schon am Vortag war den italienischen Ermittlern mit Settimino Mineo der Boss der mächtigen Cosa Nostra in Sizilien ins Netz gegangen.