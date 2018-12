Wieder sind Kautions-Gauner in Linz auf Opfersuche

Die Masche ist inzwischen schon so bekannt, wie der Enkeltrick. Doch alleine heuer hatten die Gauner mit dem Schmäh, dass ein Verwandter einen Unfall gebaut hätte und ohne Kaution in den Knast wandert, zumindest 15 Mal in Oberösterreich Erfolg. Und machten damit eine Million Euro Beute.