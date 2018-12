Gleinalmtunnel: Öffnung bereits am Freitag möglich

Erste Andeutungen wegen einer früheren Öffnung gegenüber der „Steirerkrone“ gab es schon am Montag, am Dienstag verdichteten sich die Anzeichen noch einmal. Die Kabel sind allesamt verlegt, Mittwochnacht startet dann die Testphase des gesamten Systems. Diese Tests werden bis Donnerstagabend dauern, sofern dann alles funktioniert, herrscht schon am Freitag oder Samstag grünes Licht für die zahlreichen Pendler und den Schwerverkehr.